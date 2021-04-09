أكاديمي ومحلل أمريكي: إيران ليس لديها خطة رئيسية حتى بشأن الأسلحة النووية

هناك اتجاه بشري شائع يحدده علماء النفس، وهو إرجاع السلوك غير المرغوب فيه من جانب شخص آخر إلى الصفات الفطرية في هذا الشخص، على الرغم من تفسير السلوك المماثل للشخص نفسه على أنه استجابة ضرورية للظروف، وليس لأنه شيء فطري، وفي العلاقات الدولية، يأخذ هذا الاتجاه شكل اتهام لنظام معاد بأنه يصر على الهيمنة أو الاعتداء أو زعزعة الاستقرار، أو القيام بشيء آخر سيئ، وافتراض أن هذا الإصرار له علاقة قوية بالنظام.

وقال الدكتور بول أر. بيلار، الأكاديمي والمحلل السابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، في تقرير نشرته مجلة "ناشونال انتريست" الأمريكية، إن هذا المنظور عادة ما يكون سوء تفسير كبير لسلوك دولة ما، فهو يخطئ تماما المدى الكبير الذي تتشكل فيه السياسات الخارجية والأمنية لأي دولة، إلى حد كبير من خلال ما تفعله بها الدول الأخرى، والتهديدات المتصورة من الخصوم المحليين أو القوى الكبرى، بما في ذلك التهديدات من الولايات المتحدة.

وتكشف تعليقات أمريكية كثيرة عن إيران هذه الرؤية قصيرة النظر، وتكمن المشكلة جزئيا في استخدام كسول ومهمل للمفردات المبتذلة، حيث تسود عبارات طنانة مثل "السلوك الشائن والمزعزع للاستقرار" و"الرغبة في السيطرة الإقليمية"، إن الاعتماد على مثل هذه العبارات الطنانة يتجنب أي فحص دقيق لسلوك إيران خارج حدودها، والذي يكشف أنها تتفاعل إلى حد كبير مع ما تفعله الدول الأخرى في المنطقة.

كما أنه يتجاهل أي تحليل للمزاعم بأن إيران قد تقوم بأمور معينة من شأنها أن تتعارض مع مصلحتها الوطنية، أو الاعتقاد بأن الهيمنة على منطقة سنية وعربية إلى حد كبير ستكون في متناول إيران، بينما من الواضح أنها ليست كذلك.

واعتبر بيلار أن مثل هذا الإهمال يؤثرا سلبا على التعليقات بشأن أنشطة إيران النووية، وحتى التيار العام للصحافة يشير في بعض الأحيان - بشكل واقعي ولكن خاطئ- إلى "برنامج أسلحة نووية" إيراني.

وبعيدا عن الاتجاه السائد، فإن إرجاع "برنامج أسلحة نووية" إيراني مزعوم إلى التصميم الفطري للدولة، يتجاوز مجرد الإهمال الاصطلاحي، وهناك مثال على ذلك، وهو مقال في هذه الصفحات بقلم جابرييل نورونها (المستشار الخاص السابق بشؤون إيران بالخارجية الأمريكية )، والذي يفترض أن إصرار إيران على امتلاك سلاح نووي، أمر واقعي. ليس هذا فحسب، بل يفترض أيضا وجود خطة رئيسية كبيرة ممتدة منذ عقود من الزمن صاغتها طهران لتحقيق هذا الهدف، إن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني)، التي أعاقت الأنشطة النووية الإيرانية وقيدتها بشدة، جزء من هذه الخطة، كما يقول نورونها، لأنها من المفترض أن تضع طهران في وضع اقتصادي أفضل للسعي للحصول على قنبلة و"توفر لإيران طريقا أسهل ومشروع دوليًا لامتلاك سلاح نووي".

ولم يقدم نورونها دليلا على وجود مثل هذه الخطة، لا تصريحات ولا وثائق مسربة أو أي شيء آخر، كل هذه الخطة مجرد افتراض.

وقال بيلار، المحرر المساهم في مجلة ناشيونال إنترست ومؤلف كتاب "لماذا تُسيء أمريكا فهم العالم"، في تقريره بالمجلة، إن صورة الإصرار الإيراني المتضمنة في هذا الافتراض تتعارض مع معظم تاريخ الانتشار النووي وكيف أنها كانت مسألة حسابات وردود أفعال أكثر من كونها مسألة إصرار فطري، ويتكون هذا التاريخ إلى حد كبير من قرارات لردع تهديد معين أو الرد عليه - بدءًا من مشروع مانهاتن الأمريكي، والذي تم وضعه في البداية بسبب مخاوف تطوير ألمانيا النازية لسلاح نووي، وبعد ذلك جاءت جهود محسوبة بالمثل لإقامة رادع ضد تهديد - بريطانيا وفرنسا ضد السوفييت، وإسرائيل ضد العرب، والهند وباكستان ضد بعضهما البعض، وكوريا الشمالية ضد بقية العالم.

كما أنه من المفيد التركيز على حسابات التكاليف مقابل الفوائد لتلك الدول- مثل إيران، وهي دول ليست عظمى -وكان لديها القدرة على تطوير أسلحة نووية لكنها قررت غير ذل ك، مثل الأرجنتين والسويد وكوريا الجنوبية، ومن المفيد أيضًا معرفة حسابات القوى الوسطى الأخرى التي كانت تمتلك بالفعل أسلحة نووية ولكنها قررت التخلي عنها- وخاصة أوكرانيا وجنوب إفريقيا.

والأهم من ذلك، أن الخطة الكبرى التي افترض نورونها وجودها تتعارض إلى حد كبير مع سلوك إيران، فمن المعلوم أن إيران كانت مهتمة بتطوير أسلحة نووية، بالنظر إلى بعض أعمال تصميم الأسلحة التي كانت مستمرة منذ حوالي 20 عامًا، ثم توقف هذا الاهتمام وقدمت إيران مبادرات دبلوماسية للولايات المتحدة بشأن تقييد أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات، والتفسير الوحيد المعقول لهذا التطور وللأفعال الإيرانية التي تلت ذلك هو أن القادة الإيرانيين رأوا أنه من الأفضل أن تكون إيران دولة بدون أسلحة نووية، ولكنها مندمجة بالكامل في المجتمع الدولي والاقتصاد العالمي بدلاً من أن تكون دولة مسلحة نوويًا، ولكنها منبوذة وتخضع لعقوبات شديدة.

وبموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2015 بعد مفاوضات شاقة، تخلت إيران عن 97% من اليورانيوم المنخفض التخصيب لديها، وتخلت عن كل اليورانيوم المخصب إلى مستوى أعلى ونزعت شلالات التخصيب ودمرت مفاعلا نوويا، واتخذت العديد من الخطوات الأخرى المطلوبة التي غيرت وقت "الانطلاق" المقدر إذا قررت التحرك للحصول على قنبلة من شهرين إلى حوالي عام، كما وافقت على الخضوع لتفتيش تدخلي دائم وترتيبات مراقبة لطمأنة المجتمع الدولي على أن برنامجها النووي سيظل سلميًا.

وإذا كان القيام بكل هذا جزءا من خطة طويلة الأجل لتصنيع أسلحة نووية، فقد كانت طريقة مجنونة للقيام بذلك، والقادة الإيرانيون ليسوا مجانين.

وبالنسبة لفكرة أن إيران، على حد تعبير نورونها، "يمكنها تطوير أسلحة نووية على خلفية اقتصاد إيراني منتعش" بعد تخفيف العقوبات بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، فإن هذا يتجاهل كيف يمكن لأي دولة أن تتخذ الخطوة الرئيسية لتطوير أسلحة نووية، ليس فقط بناء على مدى خطورة مأزقها الأمني ولكن بناء على عدد الريالات الموجودة في حسابها المصرفي.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق ذو الفقار علي بوتو في مقولة شهيرة، إن الباكستانيين "سيأكلون العشب" إذا لزم الأمر لصنع أسلحة نووية، وقد قيم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ربما بشكل صحيح، أن النظام الكوري الشمالي سيجعل شعبه يفعل الشيء نفسه قبل التخلي عن أسلحته النووية، وتنطبق الأولوية المماثلة على النظام الإيراني- الذي أظهر خلال الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت 8 سنوات الحرمان الذي كان على استعداد لتحمله في مواجهة تهديد أمني خطير- إذا قرر صنع أسلحة نووية.

واعتبارًا من الآن، تظل حسابات إيران منذ ما يقرب من عقدين من الزمن بشأن القيمة النسبية لكونها دولة مسلحة نوويا ومنبوذة وتخضع لعقوبات، دون تغيير، ويتجلى ذلك من خلال إصرار طهران المستمر على عودة كل طرف في خطة العمل الشاملة المشتركة إلى الامتثال الكامل لتلك الاتفاقية - بكل ما يعنيه ذلك فيما يتعلق بتراجع إيران عن التقدم النووي الذي حققته ردًا على انسحاب إدارة ترامب من الاتفاقية.

واختتم الدكتور بول أر بيلار تقريره بالقول إن المسألة النووية الإيرانية وصلت إلى نقطة تحول، حيث حلت المحادثات الجادة بين الأطراف محل التشبث بالمواقف في النهاية، وسيعتمد الاتجاه الذي ستسلكه إيران بشكل كبير على ما إذا كانت أمريكا ستعود بالكامل إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

وإذا رفضت الولايات المتحدة، فإن ذلك سيدفع إيران إلى استنتاج أنها ستكون منبوذة وخاضعة للعقوبات بغض النظر عما تفعله فيما يتعلق بأنشطتها النووية- ومن المرجح أكثر من أي شيء آخر أن يحفز هذا طهران على إعادة النظر في حساباتها السابقة والعودة للتفكير في أنه قد يجب عليها أن تمتلك أسلحة نووية في نهاية المطاف.