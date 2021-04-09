إنجاز 80% من مبنى الحماية المدنية بطوخ الخيل لخدمة 6 قرى في المنيا

تفقد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز المنيا، أعمال قرى وأحياء المنيا، اليوم، حيث تابع من خلال التقرير اليومي إنجاز 80% من أعمال إنشاء وحدة الحماية المدنية بعزبة المشروع بطوخ الخيل والمتوقع أن تخدم 6 قرى بنطاق طوخ والقرى المجاورة لخدمة قطاع كبير من المواطنين.

وأكد أبو كريشة، أهمية سرعة إنجاز الأعمال فى الوقت المحدد له وإزالة أى مشكلة تعيق التنفيذ، حيث تم اليوم الانتهاء من أعمال عزل السقف الخرساني لسطح المبني.

وقال رضا مصطفى رئيس قرية طوخ الخيل، إنه يجرى العمل على قدم وساق لإنهاء الأعمال فى المدة المحددة لإنشاء الوحدة ودخولها الخدمة فى أقرب وقت ممكن.

وفي سياق متصل.. أكد مصطفى مواصلة قسم البيئة بالقرية لأعمال النظافة، حيث تم رفع ما يقارب من 30 طنا من جانبى الطريق، ومن نقاط التجمع على البحر اليوسفي وترعة سري وترعة زاوية حاتم وبنطاق قرية طوه حتى كوبري أبو شناف لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

كما وجه باستمرار أعمال صيانة أعمدة الإنارة اليومية منذ فجر اليوم، حيث تم صيانة ٥٠ كشافا بمداخل القرى وبالشوارع والطرق العامة وذلك في إطار الحد من المخاطر وحفاظا على أرواح المواطنين.