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تأهل محمد ياسين لاعب منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة للدور النهائي لمنافسات الفردي ببطولة العالم للشباب والناشئين والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 إلي 11 ابريل 2021 بالصالات المغطاة بستاد القاهرة الدولي.

حيث حقق محمد ياسين ومحمد السيد إنجازا تاريخيا لمصر، وذلك لأول مرة في التاريخ بوصول لاعبين من مصر لنصف نهائي ببطولة العالم للشباب .

وتأهل محمد ياسين للدور النهائي بعد فوزه على النمساوي صامويل بيركتولد بنتيجة 15-9 في نصف النهائي ليواجه الفرنسي كيندريك جيان على الميدالية الذهبية

وكان ياسين قد تغلب على الفرنسي أليكسيس ميسيين في ربع النهائي بنتيجة 15-8.

وأيضا قد تغلب في دور ال16 على لاعب النمسا جان شاهمان بنتيجة 15-5 ليتأهل للدور ربع النهائي.

وفاز في دور ال128 على الإماراتي خالد بلسيلاح بنتيجة 15-8 ثم فاز على البرتغالي ليوناردو ماركوس في دور ال64 بنتيجة 15-12 وفاز في دور ال32 على البولندي توماسيس كالوزنيسكي بنتيجة 15-11.

بينما خسر محمد السيد في الدور نصف النهائي أمام الفرنسي كيندريك جيان جوسيف في نصف النهائي بنتيجة ١٢-١١ لتلعب مصر النهائي على الذهبية ويحصد محمد السيد برونزية البطولة مع بطل النمسا.

وكان السيد قد تغلب على الفرنسي تيتوان شوتين المصنف الثالث عالميا بنتيجة 15-11 في دور الثمانية.

وكان محمد السيد قد تأهل إلى ربع النهائي بعد تغلبه على لاعب تشيلي جورجي فالدراما بنتيجة 15-7.

وأيضا تغلب في الدور ال128 على لاعب أذربيجان بارات جولييب بنتيجة 15-5 وفاز على الإسباني خافيير ديلوزموزوز بنتيجة 15-12 في دور ال64 ثم فاز في دور ال32 على لاعب البرتغال فيليب فرازاو بنتيجة 15-4.

وبذلك يواجه محمد ياسين محمد السيد في المباراة النهائية.

ويقود الفريق المدير الفني للمنتخبات ماهر حمزة ومدربين سلاح سيف المبارزة إسلام جمال والدكتور سيد سامي وأحمد حسين عامر، والمشرف على المنتخبات أحمد نبيل.

وتضم قائمة الدول المشاركة فى بطولة العالم للسلاح كلا من: “الجزائر وأنجولا والأرجنتين وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروسيا وبوليفيا وبلغاريا والبرازيل وكندا وكاب فيردى وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وجمهورية التشيك وفرنسا وإسبانيا وجورجيا وغانا واليونان والصين وإيران والعراق وايسلندا وايرلندا وإسرائيل وجاميكا والأردن وكازاخستان وليبيا ولبنان وليتوانيا ولوكسمبرج وكراجستان وكوريا والكويت ولاتفيا ومولدوفا والمكسيك وناميبيا ونيجيريا وو جزيرة ايسلندا ومقدونيا ونيكواجو وهولندا وعمان وبنما وباراجواي وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وبورتوريكو وقطر ورومانيا وروسيا وأفريقيا الوسطى وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والسنغال والسويد وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزباكستان وفينزويلا وتوجو بالإضافة إلى مصر والهند وأوغندا.

يذكر أن بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب يشارك بها نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و 500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، ويتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.