بيكهام وأكرام ضمن تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا

استقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي على إجراء تبديلات عديدة على تشكيلته الرسمية التي ستخوض لقاء اليوم في دوري أبطال إفريقيا أمام سيمبا التنزاني.

وتعتبر مباراة الليلة التي تُقام في التاسعة مساءً بالجولة الختامية لدور المجموعات دون فائدة لترتيب الفريقين في المجموعة، حيث تأهل سيمبا متصدرًا والأهلي وصيفًا للدور ربع النهائي من البطولة الإفريقية.

ويغيب عن الأهلي عددًا من النجوم مثل محمود كهربا وعلي معلول، بجانب تفضيل موسيماني لإراحة عدد من اللاعبين تفاديًا لإصابتهم مستقبلًا.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رمضان بيكهام – سعد سمير – بدر بانون – أكرم توفيق

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – حسين الشحات – ناصر ماهر – طاهر محمد

خط الهجوم: والتر بواليا.