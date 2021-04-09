كوريا الجنوبية تعلن الإفراج عن السفينة المحتجزة في إيران منذ يناير

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قالت وزارة الخارجية في سول اليوم الجمعة إن إيران أفرجت عن ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية، والتي احتجزت في الخليج قبل ثلاثة أشهر.

وذكرت الوزارة أن "السفينة غادرت بأمان اليوم" مضيفة أنه تم الإفراج أيضا عن قبطان ناقلة النفط والكيماويات "هانكوك كيمي".

وصادر الحرس الثوري الإيراني الناقلة في يناير الماضي ورافقها إلى ميناء بندر عباس. وزعمت السلطات في طهران أن السفينة كانت تسرب النفط وتلوث الخليج.

وقالت إيران إنها أفرجت عن طاقم الناقلة التي ترفع علم كوريا الجنوبية في فبراير الماضي.

ووقع الحادث وسط توترات بين البلدين بشأن الحسابات المصرفية الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية نتيجة العقوبات الأمريكية ضد طهران.

وذكرت تقارير وسائل إعلام كورية جنوبية أن هناك 7 مليارات دولار على المحك. وتشير وسائل الإعلام الإيرانية الحكومية إلى المليارات من "أموال النفط" المجمدة.

ويعيش الخليج في قلب نزاع محتدم بين إيران والعديد من الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة.

ووقعت عدة حوادث خاصة في مضيق هرمز الواقع بين الخليج وخليج عمان. والذي يعتبر أحد أهم طرق الشحن في جميع أنحاء العالم. حيث يمر ما يقرب من ثلث صادرات النفط العالمية عبر هذا المضيق.