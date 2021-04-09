يواصل مهرجان مالمو للسينما العربية، أنشطة دورته الـ11 والمقامة بين 6 و11 أبريل الجاري بمزيج بين الأنشطة الفعلية والافتراضية، حيث شهد اليوم الثالث للمهرجان، أمس الخميس، استمرار العروض والنقاشات والأنشطة المخصصة للصناعة.

ففي أيام مالمو لصناعة السينما، اختتم أصحاب المشروعات المتنافسة على برنامج المنح الذي يفوق مجموع جوائزه 115 ألف دولار، تقديم مشروعاتهم للجان التحكيم والجهات المشاركة، وذلك بعرض مشروعات الأفلام القصيرة في مرحلة التطوير والأفلام في مراحل ما بعد الإنتاج، مع استمرار جلسات التعارف مع الخبراء والمؤسسات المشاركة.

كما أقيمت جلسة نقاشية بعنوان "تصوير المرأة ودور الجندر في صناعة الأفلام" شارك خلالها، مجموعة من محترفات صناعة السينما العرب، وهن المخرجة مي مصري، والمنتجة ليندا مطاوعي، والمخرجة فيولا شفيق، ومديرة التسويق بريهان أبو زيد، أدارت الجلسة شارلوتا سبير مديرة معهد التعاون السويدي الشرق أوسطي والسفيرة السابقة للسويد في القاهرة.

فيما شهد برنامج الأفلام، عرض الفيلم اللبناني "تحت السماوات والأرض" للمخرج روي عريضة ضمن المسابقة الرسمية، والفيلم النسائي "أفلامهن" إخراج كل من تغريد أبو الحسن وميسون خالد وريم مجدي وآمنة نجار وفرح شاعر، بالإضافة إلى المجموعة الثانية من برنامج الأفلام القصيرة، وبرنامج خاص لأفلام قصيرة مصرية من تنظيم مؤسسة السينما العربية في السويد بالتعاون مع رد ستار فيلمز.

وتزامن مع أغلب العروض، مناقشات مع صناع الأفلام تم بثها عبر تقنيتي (زووم، وفيسبوك لايف)، وإتاحتهما للمشاهدة لاحقًا عبر منصة (ماف بلاي) الخاصة بالمهرجان.

هذا.. ويشهد اليوم الرابع، الجمعة - 9 أبريل، عرض 4 أفلام من مسابقة الأفلام الطويلة هي (غزة مون) آمور للأخوين الفلسطينيين عرب وطرزان ناصر، و(خريف التفاح)، للمغربي محمد مفتكر، و(الهربة) للتونسي غازي الزغبيني، و(جزائرهم) للجزائرية لينا سويلم، بالإضافة إلى الفيلم السعودي (أربعون عامًا وليلة) للمخرج محمد الهليل ضمن عروض قسم "ليال عربية".

ويضم برنامج أيام مالمو لصناعة السينما 4 جلسات رئيسية، أولها حلقة نقاشية بعنوان "استدامة المشهد الإنتاجي العالمي"، والثانية دراسة حالة لفيلم "الرجل الذي باع ظهره" كنموذج للإنتاج المشترك السويدي العربي، والثالثة حوار حول تجربة فيلم "أفلامهن" الذي أخرجته 5 مخرجات عربيات، ويختتم اليوم بدرس سينمائي يقدمه كاتب السيناريو المصري تامر حبيب.