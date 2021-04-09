رئيس هيئة قصور الثقافة: قصر ثقافة العريش يعد أحد العلامات الثقافية الهامة على مستوى الجمهورية

قال الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة إنه تم إنشاء 22 مشروعا ثقافيا منذ عام 2018 في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن قصر ثقافة العريش الذي تم افتتاحه اليوم هو أحد العلامات الثقافية الهامة.

وقال الدكتور عواض أثناء افتتاح قصر ثقافة العريش ( الليلة ) إن قصر ثقافة العريش يحمل رقم 22 فى عداد المشروعات الثقافية، حيث سبق افتتاح 21 موقعا ثقافيا فى مختلف المحافظات.

وأشار الى اهتمام الهيئة المكثف بسيناء، وأنه باعادة افتتاح قصر ثقافة العريش تشهد سيناء نشاطا ثقافيا متنوعا من خلال المنشآت والمرافق الثقافية لتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة، الى جانب القوافل المتنقلة ، والقوافل الثقافية المتنوعة من الهيئة .. علاوة على استضافة أبناء سيناء فى المحافظات الأخرى للمشاركة فى مختلف الفاعليات.

وقدمت فرق قصور الثقافة في محافظات شمال سيناء والإسكندرية ومطروح وسوهاج وأسوان والشرقية "أوبريت أفراح العريش".

كما قدمت الأوبرا حفلا فنيا أحياه كل من نهاد فتحي، ياسر سليمان، حسناء، وليد حيدر، حيث قدموا عددا من الأغاني الوطنية والفنية المتنوعة.

يذكر أن مساحة قصر ثقافة العريش ١٩٥٠ مترا مربعا، ويتكون من دور ارضي، وطابقين، ويحتوي على صالة مسرح تتسع 700 وغرف فنانين، وقاعة فنون شعبية، وأماكن خدمات، وغرف متعددة الأغراض، ومكتبة وناد للطفل، وناد للعلوم، وناد للمرأة وقاعة موسيقى، وقاعة ندوات.