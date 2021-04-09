 محافظ كفرالشيخ: تجهيز الحديقة العامة بالموقف الجديد لتصبح متنفسا للأهالي - بوابة الشروق
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محافظ كفرالشيخ: تجهيز الحديقة العامة بالموقف الجديد لتصبح متنفسا للأهالي

اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
محمد نصار
نشر في: الجمعة 9 أبريل 2021 - 12:45 م | آخر تحديث: الجمعة 9 أبريل 2021 - 12:45 م

تفقد جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء اشرف موافي، السكرتير العام، موقع الحديقة الدولية المجانية والتي تنشأها شركة سيتي كلوب، هدية لابناء محافظة كفر الشيخ، بحضور اللواء شعبان مبروك رئيس مدينة كفرالشيخ.

وتابع محافظ كفرالشيخ، رصف جزء من الحديقة بالإنترلوك، مؤكداً أن الحديقة جاري تجهيزها، لتصبح متنفسا للأهالي، وسيتم وضع مقاعد وإنشاء مظلات بها وألعاب أطفال، على غرار ما يتم وضع في نادي سيتي كلوب كفر الشيخ، موجهاً الشكر إلى الشركة الوطنية استادات.

وقال المحافظ، إن مدن المحافظة وخاصة العاصمة تشهد أعمال تطوير الحدائق والمتنزهات العامة، ووضع مظلات ومقاعدا، ورفع كفاءة الإنارة بها.

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