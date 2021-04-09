كشف المخرج محمد سامي عن الخط الدرامي الرئيسي لمسلسل "نسل الأغراب"، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان هذا العام، من بطولة الفنانان أحمد السقا، وأمير كرارة.

وقال سامي في مداخلة هاتفية ببرنامج "أسرار النجوم" للمذيعة إنجي علي، والذي يذاع على "نجوم أف أم"، اليوم الخميس: "من سنين طويلة هناك عائلة شخص نزل من الجبل اسمه رجب الغريب وهو كان راجل شرير، وطلب من أهل الصعيد يسكن معاهم، لكن الناس رفضت، فقتل الناس دي، وعاش مع عيلته، وخلف 4 رجالة، واحد منهم خلف السقا، والثاني خلف أمير كرارة، والثالث خلف مي وإدوارد ودياب، والرابع خلف مصطفى، ومن 20 سنة حصلت معركة كبيرة، وعساف الغريب قطع نسل غفران، وراح غفران قتل أهل عساف، ولما الشرطة تدخلت قدر غفران يفلت من العقاب، وعساف اتحبس لمدة 20 سنة".

وأضاف قائلاً: "وكانت حب عمره جليلة اللي هي مي عمر متجوزها من 20 سنة وخلف ابنهما، ولما دخل السجن أمير كرارة طلقها منه واتجوزها، ولما السقا عرف بعت ناس خطفت والدة أمير كرارة، وخباها في مكان معين، وقال لأمير كرارة لما أخرج من السجن هقولك والدتك فين".

مسلسل "نسل الأغراب" سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، منة فضالي، أحمد داش، مي عمر، نجلاء بدر، سلوى عثمان، عماد زيادة، هدير عبدالناصر، فردوس عبدالحميد، أسماء أبواليزيد، إدوارد، محمد جمعة، ومحمد مهران.