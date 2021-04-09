المغرب يسجل 635 إصابة و6 وفيات جديدة بفيروس كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الصحة المغربية الخميس عن تسجيل 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 663 حالة يوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 500 ألف و323 حالة.

كما سجلت السلطات 6 حالات وفاة جديدة ارتفاعا من حالتين الأربعاء، ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 8873 حالة.

وتعافت 564 حالة جديدة ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 486 ألفا و913 حالة.

وقررت الحكومة المغربية يوم الخميس تمديد حالة الطوارئ شهرا إضافيا حتى الـ10 من مايو المقبل "بما يتلاءم مع الوضع الوبائي".

وقررت الأربعاء الإبقاء على حظر التجول الليلي خلال شهر رمضان، وذلك في إطار مكافحة الطفرات الجديدة من فيروس كورونا.