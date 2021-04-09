وزير الزراعة يوقع مذكرة تفاهم لإنشاء مزرعة مصرية متكاملة للإنتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي في جوبا

وقع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، ونظرائه وزيرة الزراعة والأمن الغذائي ووزير الثروة الحيوانية في جنوب السودان، مذكرة التفاهم لإنشاء مزرعة متكاملة في مجال الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، في ختام زيارته إلى جنوب السودان.
واعتمد اجتماعات اللجنة الزراعية المشتركة بين الجانبين، والتي كان من نتائجها الإتفاق على تقديم الدعم الفني في مجال الحجر الزراعي والبيطري والسمكي وبناء القدرات لأشقائنا في جنوب السودان وتقديم منح تدريبية ضمن برنامج تدريبي مكثف على فترات زمنية تصل لنحو 3 سنوات وذلك للتدريب على الإستزراع السمكي وإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية والتنمية الريفية والميكنة الزراعية والإرشاد الزراعي وتقديم المساعدة الفنيه للأشقاء في جنوب السودان.
وتتضمنت الاجتماعات، أيضا الإتفاق على إنشاء نظام محكم للحجر الزراعي والحجر البيطري، فضلا عن التعاون في مجال تحسين السلالات والأصناف النباتية ذات الجودة العالية والبحث العلمي الزراعي.
واختتم القصير، مساء اليوم، زيارته لجنوب السودان والتي كانت قد بدأت الإثنين الماضي، لبحث آفاق التعاون الزراعي بين البلدين الشقيقين وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية في البلدين بتعميق آفاق التعاون في جميع المجالات ومنها القطاع الزراعي.