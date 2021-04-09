رئيس وزراء إيطاليا يصف أردوغان بالديكتاتور

وصف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ "الديكتاتور" في مواجهة الصحافة، ما أثار حالة من الصخب.

وتحدث دراجي للصحافة في روما مساء اليوم الخميس عن زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال لأردوغان يوم الثلاثاء الماضي.

ولم يتم منح فون دير لاين مقعدا في الاجتماع، بل جلست بعيدة بعض الشئ على أريكة، ووصف دراجي هذا بأنه "إهانة" لرئيسة المفوضية.

وقال الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي: "كنت مستاء للغاية جراء الإهانة التي تعرضت لها رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين".

قال دراجي إنه "مع هؤلاء المستبدين، دعونا نصفهم بما هم عليه .. يجب أن يكون المرء صادقا في التعبير عن أفكاره ووجهات نظره المتباينة حول المجتمع"

لكنه أضاف أنه "يجب ان يكون المرء مستعدا ايضا للتعاون معهم من اجل مصلحة البلاد، التوازن الصحيح مطلوب".

واحتل اختيار كلمة ديكتاتور الكثير من العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام الإيطالية وأثار غضب أنقرة، حيث استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الإيطالي.

ووفقا لوكالة أنباء الأناضول الرسمية، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوويش أوغلو على تويتر إننا "ندين بشدة تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي غير المقبولة بشأن رئيسنا المنتخب، ونرد على هذه التصريحات الوقحة".