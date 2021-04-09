تحرير 44 محضرا تموينيا في مارس بمدينة الزينية بالأقصر

شنت إدارة التموين بمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر عددا من الحملات التفتيشية على مدار شهر مارس، في ضوء تكثيف جهود إدارات التموين بمراكز ومدن المحافظة بناء على توجيهات مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف المرور على المخابز والمحلات التموينية.

وأسفرت الحملات عن تحرير ٤٤ محضرا، منها ٢٠ محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر إنتاج خبز ناقص الوزن ، ومحضرا لمخبز مغلق بدون عذر، ومحضر توقف عن الإنتاج بدون عذر، و١٤محضرا لعدم نظافة المخبز وأدوات العجين، و٣ محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و ٣ محاضر عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات.. أما بالنسبة للمحلات العامة تم ضبط ٥٧٠٠قطعة عصير لوليتا منتهة الصلاحية وتم أعدامها طبقا للقانون .

ومن جهة أخرى شنت إدارة المتابعة الميدانية وقسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر برئاسة طارق لطفى رئيس المدينة، حملة موسعة للمرور على المقاهي لتحقيق الانضباط، وأسفرت الحملة عن ضبط 10 "شيشة" داخل 3 مقاهي مخالفة بالأقصر.

شارك في الحملة أحمد عبد الصبور مدير المتابعة، وأحمد دياب وطايع موسى وعصام عبد الراضي ومصطفى عادلي أعضاء المتابعة ومسؤولى قسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر.

ووجه رئيس مدينة الأقصر بعدم التهاون واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين واستمرار الحملات يوميا، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين كإجراء رادع لكل من يخالف الاجراءات الاحترازية .