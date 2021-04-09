رسميا: جيل مانزانو حكما للكلاسيكو بدلا من ماتيو لاهوز

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، استبدال الإسباني ماتيو لاهوز، حكم مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، والمقرر لها التاسعة من مساء غدٍ، السبت، بعد تعرضه لإصابة عضلية.

وأوضح الاتحاد الإسباني في بيان رسمي اليوم، الجمعة، أن ماتيو لاهوز تعرض لإصابة عضلية، وسيحل بديلًا له الحكم خيسوس جيل مانزانو، لإدارة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.

وكان ماتيو لاهوز قد أدار مباراة الذهاب في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، يوم الأربعاء الماضي، والتي حسمها سان جيرمان لصالحه بنتيجة 3-2، وشهدت جدلًا واسعًا حول العديد من الحالات التحكيمية.

وتكتسب مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو أهمية بالغة نظرًا لاشتعال المنافسة بين قطبي إسبانيا بالإضافة لأتلتيكو مدريد على لقب الليجا في الموسم الحالي، حيث يتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 66 نقطة وخلفه برشلونة الوصيف بـ65 نقطة ثم ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.