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الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات بقيمة 120 مليار دولار الأسبوع المقبل

وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية
واشنطن - د ب أ
نشر في: الجمعة 9 أبريل 2021 - 12:52 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 أبريل 2021 - 12:52 ص

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، اعتزامها طرح كمية جديدة من السندات طويلة الأجل بفئات ثلاث سنوات وعشر سنوات وثلاثين سنة للاكتتاب خلال الأسبوع المقبل، بقيمة إجمالية 120 مليار دولار.

وذكرت الوزارة أنها ستطرح سندات أجلها ثلاث سنوات بقيمة 58 مليار دولار، وسندات أجلها 10 سنوات بقيمة 38 مليار دولار ، على أن تختتم أسبوع الطرح ببيع سندات أجلها ثلاثين سنة بقيمة 24 مليار دولار.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة نتيجة الاكتتاب في السندات ذات الثلاث سنوات وفي السندات ذات العشر سنوات يوم الاثنين المقبل، وفي السندات ذات الثلاثين عاما يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت الوزارة باعت في وقت سابق من الشهر الماضي سندات بقيمة 120 مليار دولار على ثلاث شرائح، وهي سندات أجلها ثلاث سنوات بقيمة 58 مليار دولار، وسندات أجلها 10 سنوات بقيمة 38 مليار دولار ، وسندات أجلها ثلاثين عاما بقيمة 24 مليار دولار.

وجاء الطلب في حدود المتوسط على السندات فئة ثلاث سنوات وذات العشر سنوات وأقل من المتوسط على السندات ذات الثلاثين سنة.

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