تغريم رئيسة وزراء النرويج لانتهاكها قواعد مكافحة كورونا

ذكرت الشرطة النرويجية اليوم الجمعة أن رئيسة الوزراء إرنا سولبرج احتفلت بعيد ميلادها الستين بشكل مبالغ فيه بعض الشئ.

جاء ذلك في معرض فرض الشرطة غرامة بحق سولبرج قيمتها 20 ألف كرونه نرويجي (2350 دولارا) بسبب انتهاكها القيود المفروضة على عدد الحضور في الفعاليات الخاصة في إطار جهود الحد من جائحة كورونا.

وتعود الغرامة لحفلين على صلة بعيد ميلاد سولبرج الستين في نهاية شباط/فبراير، حيث تجمع أفراد أسرتها في منتجع تزلج في جيلو بوسط النرويج.

واستشهدت الشرطة بواقعتين، إحداهما في مطعم، والأخرى كانت تجمعا لأشخاص من أجل تناول السوشي في منزل مستأجر. ولم تكن سولبرج حاضرة في المطعم جراء مشكلة في العين.

وفي كل حالة، تجمع ما بين 13 إلى 14 شخصا. ولكن القواعد التي كان موجودة آنذاك للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا كانت تقصر التجمعات على عشرة أشخاص.

واعتذرت سولبرج بالفعل عن الواقعتين بعدما جرى تسليط الأضواء عليهما، وقالت لقناة (ان ار كيه) آنذاك : "كان يجب أن اتوخى الحذر بشكل أفضل.. شخص مثلي يخبر الآخرين كل يوم عن الحماية من الإصابة كان يجب أن يكون على دراية أفضل بالقواعد".