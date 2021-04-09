نفت مصادر أمنية تركية استهداف القوات المسلحة التركية مدنيين في مناطق شمالي سوريا، مؤكدة أنها "تستهدف الإرهابيين فقط".

وقالت المصادر، إن "هذه الادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة"، مشيرة إلى أن "القوات التركية تستهدف الإرهابيين فقط، وتختار أهدافها دائما وفقا لذلك".

وشددت، على أن "المدنيين الأبرياء، والبيئة، والمواقع الأثرية، والمباني الدينية والثقافية، عناصر لا يجوز المساس بها بالنسبة للجيش التركي".

وأوضحت، أن "تركيا تؤدي كل المسؤوليات الواقعة على عاتقها في إطار الاتفاقيات المبرمة حول المناطق الواقعة شمالي سوريا".

ودعت تركيا الجميع إلى "تحمل مسؤولياتهم من أجل منع عناصر (حزب العمال الكردستاني)، و(وحدات حماية الشعب الكردية) المتمركزين في منطقتي تل رفعت ومنبج، من الإقدام على أي نشاط بمنطقتي عمليتي (درع الفرات) و(غصن الزيتون)، والتسلل إليهما، وتنفيذ هجمات بالسيارات المفخخة عليهما".

ونفذت تركيا 3 عمليات عسكرية في شمال سوريا هي "درع الفرات"، "غصن الزيتون"، و"نبع السلام" في مناطق شرقي وغربي نهر الفرات في العمق السوري.