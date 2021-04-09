تشاد: اتهام معارضين بالإرهاب قبيل الانتخابات الرئاسية

احتجزت السلطات التشادية ستة من الساسة المعارضين على خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب، وذلك قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية المقررة في البلاد، بحسب متحدث باسم الحكومة.



وقال المتحدث جان- برنار باداريه في مقابلة جرت في وقت مبكر اليوم الجمعة إن الساسة المحتجزين كانوا يحاولون إثارة الاضطرابات قبل الانتخابات، واصفا احتجازهم بأنه خطوة "لتفكيك شبكة إرهابية".



ويخوض الانتخابات الرئاسية بعد غد الأحد سبعة مرشحين. ويأمل الرئيس الحالي، إدريس ديبي إتنو، الذي يشغل المنصب منذ 30 عاما، في الحصول على ولاية سادسة، وهو المرشح الأوفر حظا.



وشهدت الحملة اشتباكات بين الشرطة ومجموعات- بينها نقابات وأحزاب معارضة ومنظمات حقوقية- نظمت مسيرات سلمية في محاولة لمنع إعادة انتخاب ديبي. وأفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية بوقوع عدة إصابات واعتقالات في أعقاب مثل هذه الأحداث.