شكل فوزها بجائزة البوكر لحظة ثورية فى الثقافة البريطانية إيفاريستو عن مذكراتها الجديدة: تمنح الأمل للأشخاص المكافحين ضد العنصرية

أعلنت الكاتبة البريطانية بيرناردين إيفاريستو، أول امرأة سمراء تفوز بجائزة البوكر الأدبية عام 2019، اعتزامها نشر مذكراتها التى تتحدث من خلالها عن رحلة صعودها فى مهنة الكتابة من القاع وحتى وصولها للقمة وذلك فى شهر أكتوبر المقبل.

وقال الناشر هاميش هاميلتون إن مذكرات «إيفاريستو» ستعتمد على تجارب الكاتبة الخاصة التى تجسد تمردها الإبداعى ضد التيار السائد، والتزامها مدى الحياة بتطويع الخيال لرواية القصص بشكل استثنائى، نقلا عن صحيفة «الجارديان»، وأضاف: «شكل فوز برناردين إيفاريستو فى جائزة البوكر لحظة ثورية بالنسبة للثقافة البريطانية».

جدير بالذكر أن «إيفاريستو» فازت بجائزة البوكر مناصفة مع الكاتبة الكندية مارجرت آتوود عام 2019 عن روايتها الثامنة «فتاة، وامرأة، وأخرى» وتشمل كتاباتها عدة فئات مثل الخيال، والشعر، والدراما، والمقالات، والنقد الأدبى، وهى أستاذة الكتابة الإبداعية فى جامعة «برونيل» بلندن، ونائبة رئيس الجمعية الملكية للأدب.

وكشفت «إيفاريستو» عن الغرض من كتابة المذكرات وهو نقل تفاصيل حياتها وأفكارها ومسيرتها الإبداعية على الورق، ووصفت سيرتها المهنية بـ«الرحلة الطويلة جدا» التى امتدت على مدى 40 عاما.

ووصف هاميش هاميلتون الكتاب، بـ«وصفة برناردين إيفاريستو السحرية لعدم الاستسلام أبدا»، وقال إنه سيقدم مساهمة حيوية فى المحادثات الدائرة فى أوقاتنا الراهنة حول القضايا الاجتماعية مثل العِرق والطبقة والنسوية والجنس والشيخوخة.

وقالت «إيفاريستو»: «لم أفكر أبدا بجدية فى فكرة الاستسلام لأننى لم أستطع تخيل أن بوسعى القيام بمهنة أخرى غير الكتابة»، وأضافت: «يتعلق الأمر بنقل محطات حياتى والخيارات التى قمت بها والتى أوصلتنى إلى هذا النجاح وتصميمى على الاستمرار».

وأضافت: «كتابى سيكون موجها لأى شخص يهتم بكيفية بناء الحياة التى يختارها لنفسه، مما قد يعنى الخروج عن الأعراف والتقاليد واتخاذ خيارات قد تؤدى إلى تحقيق الإبداع ولكن ليس النجاح المالى»، وتابعت: «مذكراتى لا تمنح سوى الأمل للأشخاص الذين يكافحون فى حياتهم المهنية ويسعون كل يوم لتحقيق أحلامهم».