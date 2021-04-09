الرئيس التونسي قيس سعيد يغادر تونس في طريقه إلى مصر

غادر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، ظهر اليوم الجمعة، أرض الوطن في اتجاه جمهورية مصر العربية؛ لتأدية زيارة رسمية استجابة لدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



وحسبما نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية، مساء اليوم الجمعة، فإنه لدى حلول الرئيس بمطار تونس قرطاج الدولي، استعرض رئيس الجمهورية تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت له التحية، قبل تحية العلم على أنغام النشيد الوطني.



وكان في توديع رئيس الدولة بالمطار، رئيس الحكومة هشام مشيشي، ووالي تونس الشاذلي بوعلاق، ورئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم، وعدد من أعضاء الديوان الرئاسي.





