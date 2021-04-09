تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، من ضبط 32 ألف و595 عبوة أدوية متنوعة، و868 كيلو جرام، "مستلزمات إنتاج الأدوية والمكملات الغذائية"، جميعها منتهية الصلاحية، داخل مخزن لتجميع الأدوية، كائن في نطاق دائرة قسم شرطة برج العرب، وذلك قبل طرحها في الأسواق.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، بورود معلومات سرية، حول مزاولة المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى شركات الصناعات الدوائية "بدون ترخيص"، نشاطًا غير مشروع في مجال الغش التجاري.

وأكدت تحريات المباحث صحة المعلومات، وتخزين كميات كبيرة من الأدوية الطبية منتهية الصلاحية، ومستلزمات إنتاج لصناعة الأدوية والمكملات الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، داخل المخزن؛ الغير مستوفٍ للاشتراطات الصحية، الواجب توافرها في أماكن تداول وتخزين الأدوية الطبية.

وعقب تقنين الإجراءات، ومداهمة المخزن، تم ضبط المسئول عنه، وبتفتيش أروقته، عثر بداخله على المضبوطات "مستلزمات إنتاج الأدوية والمكملات الغذائية"، منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، وتُشَكِل خطرًا على الصحة العامة للمستهلكين، مُعدة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول في الأسواق.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.