حملات وقائية لرش بؤر البعوض ومنع انتشار الحشرات في البحيرة

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أكدت الدكتورة هناء عطية مدير عام الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالبحيرة، مواصلة إدارة مكافحة ناقلات الأمراض لحملاتها الوقائية لرش البؤر ومنع انتشار الحشرات والناموس والبعوض بنطاق المحافظة.

وأوضح عطية أن فريق المكافحة نفذت حملتين أمس واليوم قبل المغرب وبعد الفجر بمدينة دمنهور لمكافحة البعوض البالغ، وذلك بشارع عبد السلام الشاذلي والمحافظة والنادي الاجتماعى ومنطقة الكورنيش ومكافحة يرقات البعوض بأرض أدمون وخلف كلية الشريعة.

كما تم شن حملات مشابهة بمراكز كوم حمادة، وإيتاى البارود والرحمانية وكفر الدوار والتحرير وأبوحمص والمحمودية.

ووجه هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للقضاء على أماكن تكاثر الحشرات مثل المياه الراكدة والمجاري المائية والبرك والمستنقعات وأماكن تجمعات القمامة وذلك من خلال الخطة الشاملة الموضوعة وتنفيذها في جميع أنحاء المحافظة لتوفير بيئة آمنة وصحية لجميع مواطني البحيرة.