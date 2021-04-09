طارق علام يقدم برنامج «هدية الرئيس» على قناة المحور في رمضان بجائزة يومية 200 ألف جنيه

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طرحت قناة «المحور» البرومو الرسمي لبرنامج «هدية الرئيس»، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.
ويقدم البرنامج الإعلامي طارق علام على شاشة «المحور» طوال أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بطرح جائزة يومية قدرها 200 ألف جنيه.