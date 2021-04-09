 طارق علام يقدم برنامج «هدية الرئيس» على قناة المحور في رمضان بجائزة يومية 200 ألف جنيه - بوابة الشروق
الجمعة 9 أبريل 2021 2:27 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار تدريس اللغة الهيروغليفية بالمدارس؟
النتـائـج تصويت

طارق علام يقدم برنامج «هدية الرئيس» على قناة المحور في رمضان بجائزة يومية 200 ألف جنيه

طارق علام
طارق علام
أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 9 أبريل 2021 - 2:16 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 أبريل 2021 - 2:16 ص

طرحت قناة «المحور» البرومو الرسمي لبرنامج «هدية الرئيس»، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ويقدم البرنامج الإعلامي طارق علام على شاشة «المحور» طوال أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بطرح جائزة يومية قدرها 200 ألف جنيه.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك