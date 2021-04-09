ضبط عامل ديلفرى قتل شقيقه طمعا في راتبه بالدقى

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على عامل دليفري في منطقة الدقي، بتهمة قتل شقيقه الأكبر بمعاونة صديقه واستوليا على كارت راتبه طمعا في أمواله.



وتبين أن المتهم يدعى أحمد، 20 عاما، أن شقيقه تعرض للاختطاف، واتصل بوالده في محافظة البحيرة، وأخبره أن توجه لإنقاذ شقيقه الأكبر سعيد، 21 سنة، عامل في صيدلية، من خاطفيه فاعتدوا عليه بالضرب، لكن رواية الابن الزائفة كشفتها تحريات المباحث بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، وتبين عدم صحة أقوال الابن الأصغر وتضارب أقواله، وبتضييق الخناق عليه اعترف انه قتل شقيقه بالاشتراك مع صديقه بغرض سرقة كارت الراتب الخاص به .



وأوضحت التحريات أن المتهم أرسل لشقيقه لوكيشن على تطبيق واتساب لمنطقة حدائق أكتوبر مصحوب رسالة تفيد أنه تعرض لحادث مروري وأصيب، فتوجه المجني عليه للاطمئنان على شقيقه، فباغته الأخير بالضرب على رأسه بقطعة خشب وحجر بمعاونة صديقه حتى فارق الحياة واستوليا على كارت الراتب وسحبا 1800 جنيه، وتخلصا من الجثة بعقار تحت الإنشاء.