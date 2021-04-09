عقد مركز النيل للإعلام بالشرقية بالتعاون مع جامعة الزقازيق لقاء إعلاميا موسعا بقاعة المؤتمرات بالجامعة، تحت عنوان "العنف في المجتمع المصري.. التحديات والمواجهة"، بحضور الإعلامي الدكتور معتز بالله عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وقال الإعلامي دسوقي عبدالله مدير مركز النيل للإعلام بالشرقية، إن اللقاء يأتي ضمن التنسيق والتعاون المتبادل بين الهيئة العامة للاستعلامات وجامعة الزقازيق.

من ناحيته، أكد الإعلامي معتز بالله عبدالفتاح، أن العنف المجتمعي ظاهرة اجتماعية في جوهرها تخضع للدراسة والفحص من قبل المتخصصين.

وأضاف استاذ العلوم السياسية أن العنف يؤثر على الأمن والأمان في المجتمع، ويؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار لا يعرف مداها.

وأشار إلى تعدد أنواع العنف مثل العنف اللفظي أو العنف الاقتصادي الذى ينتج عنه ضياع الحقوق المادية والاقتصادية للأفراد؛ ما يخلق حالة كبيرة من الاحتقان، أو العنف الجسدي وهو استعمال القوة في التعامل،

والعنف الرمزي مثل الصور المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، والتي تصور الرسول بمن يحمل فوق رأسه قنبلة معدة للانفجار.

وقال عبد الفتاح إنه ينبغى عدم الرد على مثل هذه الإساءات بمثلها ولكن بالعمل والفعل، محملا وسائل الإعلام المختلفة مسؤولية مناهضة العنف بكل أنواعه، ونشر مبادئ الرحمة والتسامح.

واوضح أن الدراما والسينما يلعبان دورا في نشر العنف من خلال الأعمال الفنية المختلفة التي تحث على ذلك.

ودعا إلى توخى الحذر فيما يتعلق بالتناول الفني لقضايا المجتمع؛ حتى لا نسئ إلى مجتمعاتنا، والحرص على نشر القيم الإيجابية، وتعاليم جميع الأديان السماوية الراقية.

فى نهاية اللقاء، أهدى الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، درع الجامعة إلى الإعلامي معتز بالله عبدالفتاح؛ تقديرا لدوره الإعلامي في خدمة قضايا المجتمع المصري.