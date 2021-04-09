 تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم - بوابة الشروق
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تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

أميرة عاصي
نشر في: الجمعة 9 أبريل 2021 - 11:27 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 أبريل 2021 - 11:27 ص
شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، استقرارا في تعاملات اليوم، وفقاً لأسعار الجملة في سوق العبور ، وجاءت أسعار الخضروات علي النحو التالي:
الطماطم من 1.25 إلى 2.4 جنيه.
البطاطس من 1.25 إلى 2.5 جنيه.
البصل من 1.5 إلى 4.5 جنيهات.
الكوسة من 2 إلى 5.5 جنيهات.
الفاصولياء من 5 إلى 7 جنيهات.
الباذنجان البلدي من 2 إلى 5 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي من 3 إلى 6 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي من 3إلى 6 جنيهات.
الخيار البلدي من 2 إلى 5 جنيهات.
الملوخية من 5 إلى 7 جنيهات.

كما استقرت أسعار الفاكهة علي النحو التالي:
البرتقال الصيفى من 2 إلى 4 جنيهات.
اليوسفي من 4 إلى 7 جنيهات.
الليمون البلدي من 6 إلى 16 جنيها.
الجوافة من 4 إلى 7 جنيهات.
الرمان من 7 إلى 11 جنيها.
الفراولة من 4 إلى 7 جنيهات.
الكانتالوب من 3 إلى 5 جنيهات .
الخوخ البلدى من 6 إلى 9 جنيهات .

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