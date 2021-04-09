تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، استقرارا في تعاملات اليوم، وفقاً لأسعار الجملة في سوق العبور ، وجاءت أسعار الخضروات علي النحو التالي:

الطماطم من 1.25 إلى 2.4 جنيه.

البطاطس من 1.25 إلى 2.5 جنيه.

البصل من 1.5 إلى 4.5 جنيهات.

الكوسة من 2 إلى 5.5 جنيهات.

الفاصولياء من 5 إلى 7 جنيهات.

الباذنجان البلدي من 2 إلى 5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي من 3 إلى 6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي من 3إلى 6 جنيهات.

الخيار البلدي من 2 إلى 5 جنيهات.

الملوخية من 5 إلى 7 جنيهات.



كما استقرت أسعار الفاكهة علي النحو التالي:

البرتقال الصيفى من 2 إلى 4 جنيهات.

اليوسفي من 4 إلى 7 جنيهات.

الليمون البلدي من 6 إلى 16 جنيها.

الجوافة من 4 إلى 7 جنيهات.

الرمان من 7 إلى 11 جنيها.

الفراولة من 4 إلى 7 جنيهات.

الكانتالوب من 3 إلى 5 جنيهات .

الخوخ البلدى من 6 إلى 9 جنيهات .