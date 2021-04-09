كوليبالي ينضم إلى قائمة الغائبين عن الترجي أمام مولودية الجزائر

أعلن الترجي التونسي اليوم الجمعة إصابة لاعبه الإيفواري فوسيني كوليبالي بفيروس كورونا المستجد لينضم إلى قائمة اللاعبين الغائبين عن مباراة مولودية الجزائر غدا السبت في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وأفاد النادي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن تحاليل الكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها اللاعبون أمس أظهرت إصابة كوليبالي الذي سيغيب عن المباراة.

ويلتقي الترجي مع مولودية الجزائر في مباراة تحصيل حاصل بالنسبة له في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة من دوري الأبطال، بعد أن كان ضمن التأهل إلى دور الثمانية قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

ويغيب عن المباراة أيضا الايفواري سيدريك جبو والجزائري إلياس الشتي بداعي الإصابة. كما سيغيب المدافع محمد علي اليعقوبي بسبب عقوبة الإنذار الثالث.

وهناك احتمال ألا يعول المدير الفني للفريق معين الشعباني على اللاعبين حمدي النقاز وغيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان، وهم عناصر مؤثرة في تشكيل الترجي، لتفادي الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة وفقدان فرصة اللعب في ذهاب دور الثمانية.