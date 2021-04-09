برايتون يحدد مصير ويلبيك نهاية الموسم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف جراهام بوتر مدرب برايتون آند هوف ألبيون عن موقف النادي من استمرار مهاجمه داني ويلبيك معه.

وكان ويلبيك انضم إلى برايتون في صفقة انتقال حر في أكتوبر الماضي وأحرز هدفين وهيأ فرصة للتهديف في 3 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غيابه عن التشكيلة لأكثر من شهر بسبب إصابة في الركبة.

وقال بوتر: "نشعر بالإحباط لغيابه عن التشكيلة خلال منتصف الموسم لكنه فيما عدا كان رائعا مع الفريق".

وتابع: "ويلبيك يحظى باحترام الجميع في النادي وكان أداؤه جيدا قبل الإصابة وبعد العودة".

وأضاف بوتر: "بالطبع سنجلس معه في نهاية الموسم من أجل التوصل للقرار المناسب لكل الأطراف".

وارتبط ويلبيك (30 عاما) مع برايتون بعقد لموسم واحد بعد أن استغنى عنه واتفورد عقب هبوطه من الدوري الممتاز الموسم الماضي. وسبق له اللعب في صفوف مانشستر يونايتد وآرسنال.

ولعب ويلبيك 42 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا محرزا 16 هدفا لكنه لم يلعب على المستوى الدولي منذ 2018.

ويحتل برايتون المركز 16، وسيلتقي مع ضيفه إيفرتون الإثنين المقبل.