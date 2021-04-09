تغيير حكم مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

كشفت تقارير صحفية عن استبدال الحكم الإسباني ماتيو لاهوز من إدارة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.

ووفقًا للبرنامج التلفزيوني الإسباني الشهير «الشيرنجيتو» فقد تعرض ماتيو لاهو للإصابة وسيحل بديلًا له الحكم جيل مانزانو في إدارة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.

وتجدر الإشارة إلى أن ماتيو لاهوز قد أدار مباراة الذهاب في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، يوم الأربعاء الماضي، والتي حسمها سان جيرمان لصالحه بنتيجة 3-2، وشهدت جدلًا واسعًا حول العديد من الحالات التحكيمية.

وتكتسب مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو أهمية بالغة نظرًا لاشتعال المنافسة بين قطبي إسبانيا بالإضافة لأتلتيكو مدريد على لقب الليجا في الموسم الحالي، حيث يتصدر أتلتيكو مدريد برصيد 66 نقطة وخلفه برشلونة الوصيف بـ65 نقطة ثم ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 63 نقطة.