 الجيش في ميانمار لا يرغب في استقبال المبعوثة الأممية الخاصة - بوابة الشروق
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الجيش في ميانمار لا يرغب في استقبال المبعوثة الأممية الخاصة


نشر في: الجمعة 9 أبريل 2021 - 10:37 م | آخر تحديث: الجمعة 9 أبريل 2021 - 10:37 م

(د ب أ)

أبدت قيادة الجيش في ميانمار عدم رغبتها في استقبال المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة، كريستينا شرانر بورجنر.

وأعربت بورجنر عن خيبة أملها على موقع تويتر اليوم الجمعة لأن الجيش "ليس مستعدا لاستقبالي" على حد قولها.

وكتبت بورجنر وهي سويسرية الجنسية أنها مستعدة للحوار، مبينة أن "العنف لا يؤدي أبدا إلى حلول سلمية ومستدامة".

وتقوم بورجنر حاليا برحلة إلى المنطقة، ويتوقع وصولها إلى الصين بعد زيارة إلى العاصمة التايلاندية بانكوك.

وانتقد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة موقف الجيش في ميانمار الذي يتسم بالإنغلاق خلال جلسة للمجلس بهذا الشأن.


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