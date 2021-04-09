أعلن قصر باكنجهام الملكي في بريطاني، اليوم الجمعة، وفاة الامير البريطاني فيليب، زوج الملكة البريطانية اليزابيث، قبل أن يتم عامه ال 100، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، كان قد دخل على إثرها المستشفى فبراير الماضي.



هو إيرل ميريونث وبارون جرينتش الملقب أيضًا بفيليب مونتباتن، وقد ولد في 10 يونيو عام 1921 بكورفو في اليونان.



وعلى الرغم من أن الأمير فيليب يعتبر زوج الملكة البريطانية اليزابيث الثانية إلا أنه من أصل أغريقي وبريطاني معا، فهو أمير اليونان والدنمارك، نسبة لوالده الأمير أندرو الابن الأصغر للملك اليوناني جورج الأول، و كانت والدته الأميرة أليس أميرة اليونان وحفيدة الملكة البريطانية فكتوريا.



تلقى فيليب تعليمه بشكل رئيسي في بريطانيا العظمى، وتلقى تعليمه في مدرسة جوردونستون ، باسكتلندا ، والتحق بالكلية البحرية الملكية ، بإنجلترا.



تزوجت الملكة إليزابيث من الأمير فيليب في 20 نوفمبر 1947، وكان زواجها هو الأطول بين أي حاكم بريطاني.



"لقد كان بكل بساطة مصدر قوتي كل هذه السنوات".. كانت هذه كلمات الملكة إليزابيث الثانية عندما وصفت زوجها في الذكرى الذهبية لزواجهما في عام 1997.



حيث يعتبر زواج الملكة من الأمير فيليب منذ أكثر من 70 عامًا، هو الزواج الأطول بين أي ملوك بريطانيا، متجاوزًا زواج جورج الثالث والملكة شارلوت، بأكثر من 13 عامًا، بحسب موقع "هيستوري إكسترا" البريطاني.



تعرفت إليزابيث وفيليب على بعضهما البعض لأول مرة عندما كان الأول يبلغ من العمر ثماني سنوات فقط ، في حفل زفاف الأميرة مارينا اليونانية والدنمارك (ابنة عم فيليب) والأمير جورج ، دوق كنت (عم إليزابيث) في عام 1934.



وبعد خمس سنوات ، عندما كانت إليزابيث في الثالثة عشرة من العمر وفيليب في الثامنة عشرة ، التقيا مرة أخرى في الكلية البحرية الملكية في دارتموث، حيث يقال إن إليزابيث وقعت هنا في حب زوجها المستقبلي فيليب، وبدأوا فيما بعد في تبادل الرسائل.



يذكر أنه كانت هناك أيضًا مخاوف بشأن كيفية قبول فيليب، الذي ولد في اليونان ، وكان يعتبر نفسه دنماركيًا وله علاقات مع ألمانيا، ليصبح أحد أفراد الأسرة المالكة، لكن في الواقع وعند خطوبته لإليزابيث ، تخلى فيليب عن ألقابه الملكية اليونانية والدنماركية، ليصبح من الرعايا البريطانيين المتجنسين وأخذ لقب "مونتباتن" من أجداده من جهة الأم، كما أنه في عشية زفافهما منحه الملك جورج ألقابا بريطانية هي "دوق إدنبرة" و"إيرل ميريونث" و#بارون غرينتش".