تلتزم السلطات الصحية الهولندية بقرار اتخذته الأسبوع الماضي بوقف استخدام لقاح "استرازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، بالنسبة للأشخاص تحت 60 عاما.

وبالقيام بذلك، فإن هولندا تنحرف عن توصية من قبل هيئة الأدوية الأوروبية، التي ذكرت أمس الأول الأربعاء أنه من الممكن إعطاء اللقاح بدون قيود، على الرغم من حالات نادرة للغاية لجلطات دموية لدى أشخاص أصغر سنا.

غير أن العديد من الدول الأوروبية اختارات أن تعمل بطريقة آمنة، عندما يتعلق الأمر بلقاح "استرازينيكا".

واستشهد وزير الصحة الهولندي، هوجو دي يونج ، بمخاوف بشأن حدوث جلطات دموية في تصريحات أدلى بها في وقت متأخر أمس الخميس بشأن القرار بتأجيل إعطاء لقاح استرازينيكا للأشخاص تحت 60 عاما.

وأشار إلى أنه رغم تسجيل حالات إصابة ضئيلة فقط " فإن سلامة اللقاح يجب أن تكون دون أدنى شك".

ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أنه تم حتى الآن إعطاء 03ر2مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في هولندا.

وتشير البيانات المعلنة اليوم إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بــ47 ألفا و823 جرعة يوميا. ووفقا لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق هولندا عاما وأربعة اشهر لتطعيم 75 بالمئة من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 13 أسبوعا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 35ر1 مليون، والوفيات إلى 16 ألفا و873. وسجلت هولندا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام وستة أسابيع.