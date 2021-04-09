أعلن نادي الترجي اليوم الجمعة إصابة فوسيني كوليبالي بفيروس كورونا قبل مواجهة مولودية الجزائر غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وذكر الترجي عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المسحة التي خضع لها كوليبالي ظهرت إيجابية مما يعني إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبجانب كوليبالي، الترجي سيفقد عدد كبير من لاعبيه قد يصل إلى 9 حسبما ذكرت الصحف التونسية، كما يغيب ويليام توجي بسبب تعرضه للإصابة في التدريبات في عضلة الفخذ، ويغيب أيضا محمد علي اليعقوبي بداعي الحصول على الإنذار الثاني في المباراة السابقة.

الترجي ضمن التأهل إلى الدور الربع النهائي لدوري الأبطال ولكنه يحتاج إلى التعادل أو الفوز لتصدر المجموعة لكن نادي الزمالك يأمل في تحقيق الترجي الفوز ليضمن التأهل كثاني المجموعة إذا انتصر على تونجيث السنغالي وقتها يصبح رصيد الزمالك 8 نقاط، متساويا مع المولودية ولكن المواجهات المباشرة تمنح الفارس الابيض بطاقة التأهل.