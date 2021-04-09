 شريف يقود الأهلي لفوز ثأري على سيمبا بدوري الأبطال - بوابة الشروق
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شريف يقود الأهلي لفوز ثأري على سيمبا بدوري الأبطال

محمد جلال
نشر في: الجمعة 9 أبريل 2021 - 11:10 م | آخر تحديث: الجمعة 9 أبريل 2021 - 11:10 م

حقق فريق الأهلي فوزا مستحقا على ضيفه سيمبا التنزاني بهدف وحيد في ملعب الأهلي WE السلام، بالجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل محمد شريف هدف الأهلي في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول.


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