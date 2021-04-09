ألمانيا تسعى لإجراء محادثات مع روسيا بشأن لقاح «سبوتنيك في»

أكد وزير الصحة الألماني، ينس شبان، مساعي بلاده لإجراء محادثات مع روسيا بشأن إمكانية شراء لقاحها "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا.

وقال شبان اليوم الجمعة في تصريحات لإذاعة غرب ألمانيا إنه منذ أن قررت المفوضية الأوروبية عدم التوقيع على أي عقود لقاح نيابة عن التكتل، فإن ألمانيا "ستتحدث مع روسيا بشكل ثنائي".

وأكد "صندوق الاستثمار المباشر" الحكومي الروسي، الذي يقوم بتسويق اللقاح في الخارج، إجراء محادثات مع الحكومة الألمانية بشأن عقد أولي لشراء اللقاح.

ولم يتم الإدلاء بتفاصيل حتى الآن.

وكتب الصندوق مؤخرا على "تويتر" أنه سيكون قادرا على تزويد ألمانيا بأكثر من 20 مليون جرعة لقاح في الربع الثالث من هذا العام، الذي يبدأ في تموز/يوليو المقبل، مضيفا أن "التوقيت أمر جوهري".

وفي المقابل، أكد شبان ضرورة الحصول أولا على موافقة وكالة الأدوية الأوروبية على اللقاح.

وبدأت بعض الولايات الألمانية، البالغ عددها 16 ولاية، بالفعل العمل بمفردها في هذا الاتجاه، حيث وقعت ولاية بافاريا عقدا أوليا للحصول على 5ر2 مليون جرعة من "سبوتنيك في" أول أمس الأربعاء الماضي. وحذت ولاية ميكلنبورج-فوربومرن حذوها أمس الخميس مع خيار الحصول على مليون جرعة.