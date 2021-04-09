تحالف المعارضة في ماليزيا: أنور إبراهيم يسعى للفوز بمنصب رئيس الوزراء

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أعلن تحالف المعارضة في ماليزيا اليوم الجمعةأن أنور إبراهيم الذي يطمح منذ فترة طويلة في الحصول على منصب رئيس الوزراء، سيحاول مرة أخرى أن يحقق طموحه في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال باكاتان هارابان (تحالف الأمل) إن نائب رئيس الوزراء السابق، الذي سُجن مرتين بتهمتي الفساد واللواط، "سيقود الحملة الانتخابية العامة الخامسة عشرة".

ولن يتم إجراء الانتخابات حتى عام 2023 لكن رئيس الوزراء محي الدين ياسين قال الشهر الماضي إنه سيتم إجراء انتخابات "بمجرد انتهاء تفشي فيروس كورونا ".

وتم تعليق جلسات البرلمان بسبب حالة الطوارئ التي أعلنتها ماليزيا أوائل كانون ثان/يناير الماضي.

وقالت أحزاب المعارضة اليوم الجمعة إنها "تحث" محي الدين وملك البلاد على رفع حالة الطوارئ والسماح للنواب بالاجتماع.

وحقق التحالف فوزا كان وقعه كالصدمة في آخر انتخابات شهدتها ماليزيا، في 2018 .