تحدث حسام الدين أبوبكر عضو اللجنة القانونية بالترجي التونسي، لـ"الشروق" عن مواجهة فريقه أمام مولودية الجزائر، ومسألة المداورة في تشكيل الفريق.

ومن المقرر أن تقام مباراتي الترجي أمام مولودية الجزائر، والزمالك أمام تونجيث السنغالي، مساء غد السبت.

وقال أبوبكر عن مسألة احتمالية إراحة بعض اللاعبين الأساسيين عن مباراة المولودية:"الفريق به عشرين لاعبا تقريبا بنفس المستوى".

وأضاف:"وفي الوقت نفسه الترجي عاد يوم الأحد الماضي من رحلة طويلة من السنغال، وبعدها لعب مواجهة هامة بالدوري التونسي، ويلعب يوم السبت مع المولودية فبالتأكيد سيحدث مداورة في التشكيل".

وأكمل:"تونجيث أثبت إنه فريق صعب، وأرى أن التفكير المفرط في مقابلة الترجي قد يفقد الزمالك تركيزه على مقابلته مع الفريق السنغالي".

وأتم:"كلام الثأر لما حدث في سنة 2004 هو كلام فيسبوك ودعابات من الجماهير، ولا تعطي الإدارة والجهاز الفني واللاعبين اهتمام لمثل هذا الأمر".

وبات الزمالك يحتاج للفوز على تونجيث بمباراة الجولة السادسة والأخيرة يوم السبت المقبل، وأيضا لفوز الترجي على المولودية لضمان التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.