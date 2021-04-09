«نايكي» توافق على تسوية قضائية مع شركة «أحذية الشيطان»

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أعلنت شركة "نايكي" أنها سوّت الدعوى القضائية التي رفعتها ضد الشركة المصنعة لأحذية "الشيطان"، بالتعاون مع مغني الراب ليل ناس إكس.

وحسب وكالة "رويترز" فإن هذه التسوية تنهي دعوى انتهاك العلامة التجارية التي رفعتها شركة "نايكي" الأسبوع الماضي، ضد مجموعة "إم إس سي إتش إف"، بعد تصنيعها أحذية رياضية تحمل علامة "نايكي" التجارية.

وكانت شركة "نايكي" قد رفعت دعوى قضائية ضد المجموعة بسبب إصدارها الحذاء المثير للجدل والذي يزعم القائمون عليه بأنه يحتوي على قطرة من دم بشري في نعله.

​وقالت "نايكي" إن "إم إس سي إتش إف" انتهكت علامتها التجارية، وطلبت من محكمة فيدرالية في نيويورك منع المجموعة من بيع الأحذية المعدلة واستخدام شعارها الشهير.

وفي مطلع الشهر الجاري، أمر قاض اتحادي المجموعة بأن توقف مؤقتا مبيعات "أحذية الشيطان".

و"أحذية الشيطان" هي نسخ مخصصة من أحذية "نايكي إير ماكس 97" الرياضية، ومطبوع عليها "لوقا 10:18"، وهو نص من الإنجيل يشير إلى طرد الشيطان من الجنة.