سفارة مصر لدى الجابون تشارك في افتتاح مصنع مصري بالعاصمة ليبرفيل

شاركت سفارة جمهورية مصر العربية لدى الجابون في حفل افتتاح مصنع مصري في المنطقة الاقتصادية الخاصة في ليبرفيل، في إطار تعزيز التواجد المصري الاقتصادي في إفريقيا.



وحسبما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، مساء اليوم الجمعة، شارك في احتفالية الافتتاح أعضاء مجلس الإدارة من القاهرة، مديرة الهيئة الإدارية للمنطقة الاقتصادية الجابونية، آن بيوو، ونائبها.



ويعد المصنع الجديد رائدًا في استخدام الصمغ العربي الطبيعي في المنتجات الخشبية المختلفة، ويهدف لأن يكون المَصدر الرئيسي للغراء وبديلًا عن الاستيراد من الخارج لتلبية احتياجات مصانع الأخشاب بالمنطقة الاقتصادية والجابون، كما ينتج المصنع الأنواع المختلفة من أرضيات «الإيبوكسي» كمنتج آخر يمكن تنفيذه في المصانع أو أرضيات المستشفيات.



من جانبها، أثنت رئيسة الهيئة الإدارية للمنطقة الاقتصادية الخاصة على إمكانيات المصنع باعتباره أول مصنع لاستخدام مادة طبيعية صديقة للبيئة، معربةً عن استعدادها تقديم الدعم اللازم للاستثمارات المصرية بالجابون، ومشيدةً بالمنتجات المصرية وبناء المصنع الذي تم بالكامل بخامات وأيادي مصرية بالإضافة إلى المعدات الخاصة بالإنتاج والتعبئة.





