 عقد جولة جديدة من مفاوضات القوى الدولية مع إيران في فيينا الأسبوع المقبل - بوابة الشروق
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عقد جولة جديدة من مفاوضات القوى الدولية مع إيران في فيينا الأسبوع المقبل

أ ش أ
نشر في: الجمعة 9 أبريل 2021 - 8:06 م | آخر تحديث: الجمعة 9 أبريل 2021 - 8:06 م

أعلن ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا، أن المحادثات الدولية بشأن الملف النووي الإيراني ستستأنف مرة أخرى الأسبوع المقبل في فيينا.

وقال شالينبرج ،في تصريحات له اليوم الجمعة، إن بلاده تقدر وتحي الروح البناءة خلال مناقشات هذا الأسبوع يوم الثلاثاء، الماضي واليوم الجمعة، بمشاركة مسئولين رفيعي من الدول السبع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

وكان وزير خارجية النمسا قد أجرى في وقت سابق مباحثات ثنائية منفصلة مع المبعوث الأمريكي روبرت مالي ومع عباس عراقجي نائب وزير خارجية إيران في إطار جهود النمسا لإنجاح المحادثات.

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