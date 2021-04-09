التشخيص المبدئي لإصابة أجايي أمام سيمبا بدوري الأبطال

اشتكى جونيور أجايي، لاعب الأهلي، من ثقل في العضلة الخلفية في نهاية الشوط الأول لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، ضمن الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال الجهاز الطبي للأهلي إن الفحص المبدئي لأجايي يشير إلى إصابته بثقل في العضلة الخلفية، وهو ما دفعه لعدم استكمال اللقاء.

وأكد الجهاز الطبي أن أجايي سوف يجري أشعة على العضلة الخلفية بعد مباراة سيمبا التنزاني لتحديد حجم الإصابة وبرنامجه العلاجي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأهلي بهدف دون مقابل أحرزه محمد شريف في الدقيقة 33 من عمر المباراة، التي تقام مساء اليوم الجمعة على استاد «الأهلي we السلام».

وحسم الأهلي تأهله إلى دور الثمانية في البطولة بعد التعادل مع المريخ السوداني بهدفين لكل فريق الأسبوع الماضي، على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم.