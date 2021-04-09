تقدم إمام مسجد آيا صوفيا في إسطنبول، محمد بوينو كالن، باستقالته من منصبه، في خطوة مثيرة للجدل، خاصة بعدما أثار تحفظات عديدة في تركيا بسبب آرائه السياسية.

وذكرت صحيفة "جمهورييت" التركية أن كالن أعلن عبر حسابه على تويتر عن تركه لمنصبه، مرجعا السبب إلى انشغاله بأعماله الأكاديمية،حيث يعمل أستاذا بكلية الشريعة في جامعة مرمرة التركية.

وتلقى كالن العديد من الانتقادات حتى من جناح السلطة الحاكمة في العديد من القضايا بسبب آرائه حول مناسبة عيد الأم والفائدة البنكية.

وعقب إقالة ناجي أغبال من رئاسة البنك المركزي نشر على حسابه بتويتر أن تقليص الفائدة وإلغائها من ضرورات الإسلام، معتبرا أن محاربة لوبي الفائدة هو أمر إسلامي.

وعقب ردود الفعل الانتقادية لهذه التغريدة نشر نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، بولنت توران، تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر بعث خلالها تحذيرًا إلى كالن، قائلًا: ” أن تكون محط جدل باستمرار بسبب سلوك سيهين تحدي تاريخي كإعادة فتح آيا صوفيا أمام المصلين أمر سيحزن جميع من ضحوا لأجل آيا صوفيا. أرى كصديق وليس كسياسي أن اتباع هذا الأسلوب لن يصب في مصلحة أحد”.

وأعيد افتتاح آيا صوفيا كمسجد في يوليو 2020، بعد أن ظلت لسنوات كمتحف، وهي خطوة أثارت جدلاً عالميًا.