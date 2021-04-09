روسيا : 402 حالة وفاة و9150 إصابة جديدة بكورونا

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تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد -19 في روسيا مجددا عتبة التسعة آلاف، لأول مرة منذ ستة أيام.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا في روسيا اليوم الجمعة تسجيل 9150 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى أربعة ملايين و623984 ،بحسب قناة "أر تي العربية" الروسية.

وقالت انه بتسجيل 402حالةوفاة، يبلغ اجمالي عدد الوفيات 102247 حالة.

وأشارت الغرفة إلى تعافي أربعة ملايين و248700 حالة.

وذكرت أن أكبر عدد من هذه الإصابات يعود إلى العاصمة موسكو (2421 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبرج (703 حالات).

وأعلنت روسيا إجراء أكثر من 123 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا،منها 340 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.