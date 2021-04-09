♦♦ «فى أثر عنايات الزيات»

إيمان مرسال

الكتب خان

كيف تحولت عنايات الزيات من كاتبة مجهولة إلى نداهة تطارد الكاتبة، هذا ما تناقشه إيمان مرسال فى كتابها البديع، فقد رحلت عنايات عن عالمنا فى سنة 67، وكل ما تركته عنايات لا يزيد على رواية محدودة القيمة ومشروع رواية أخرى، فتقول إيمان «قلتُ لنفسى، يجب ألا أتكلم باسم عنايات الزيات، ويجب ألا أقدم مسودة لحياتها، هناك لحظة تقاطع بيننا، سأجعل هذه اللحظة تعمل مثل دليل روحى وسنختلف فى كل ما عداها كثيرا. ربما هى نفسها لا توجد إلا فى هوامش نجت من سيطرة المؤسسات والأسرة والأصدقاء؛ لقد بدتْ لى قصص كل من تقاطعت حياته مع حياتها، وكأنها جزء من قصتها. أردتُ أن أعرفهم واحدا واحدا لأنهم مروا بحياتها.



♦♦ «بعلم الوصول»

أحمد خير الدين

دار الشروق

كتاب «بعلم الوصول» لأحمد خير الدين، كتاب خلاب يستعرض تغير المجتمع المصرى، عن طريق عرض نماذج من رسائل وخطابات قديمة حيث كانت تلك الخطابات وسيلة التواصل بين الأسر المصرية، وينبش الكاتب فى تجارب إنسانيه فى شرائح اجتماعيه متعددة، راصدا أفكارا تترجمها كلمات الرسائل التلقائية.



♦♦ «الزوجة المكسيكية»

إيمان يحيى

دار الشروق

الرواية رشحت فى أوائل عام 2019 للقائمة الطويلة للبوكر، وتسلط الضوء على شخصية الكاتب يوسف إدريس وزواجه القصير من فتاه مكسيكية هى ابنة دييجو ريفيرا أهم فنانى الجداريات فى القرن العشرين، وحياتهما معا فى قاهرة الخمسينيات حيث تنتقل الرواية ما بين القاهرة وفيينا والمكسيك.



♦♦ «جوائزللأبطال»

أحمد عونى

دار المحروسة

الرواية فائزة بجائزة ساويرس لأفضل روايات الشباب عام 2019، والرواية تخترق تفاصيل مجتمع وسط البلد المصرى حيث انطلقت ثورة يناير وذلك عبر شخصية رامى الذى نرى بنعومة عالمه الداخلى كما نرى من خلاله صورة للمجتمع المصرى وثورته وفشلها.