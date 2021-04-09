الشروق تحاور الفائزين بجائزة يحيى حقى فى دورتها الأولى

يحيى حقى اسم بارز فى الثقافة العربية، عاد اسمه بقوة إلى المشهد الثقافى منذ شهور، بعدما أعلن دكتور محمد أبو الغار عن تأسيس جائزة تحمل اسمه، وذلك تكريما وتخليدا لاسم أحد أبرز الكتاب المصريين الذين أثروا الأدب والدراما بمؤلفاتهم. وقال د. أبو الغار رئيس مجلس أمناء الجائزة إنها نتاج شراكة بين تحالف المصريين بأمريكا وكندا، وهى جمعية أهلية مسجلة فى الولايات المتحدة، وبين جمعية النهضة العلمية والثقافية «جزويت القاهرة».

والدورة الأولى من الجائزة ــ التى تنتهى بحفل توزيع الجوائز وقت كتابة هذه الحوارات ــ ضمت أسماء عدد من المواهب الإبداعية الشابة، وفاز بالمركز الأولى فيها الكاتب أحمد محمد كامل، عن رواية «جبل المجازات» الصادرة عن دار سرد وممدوح عدوان للنشر، وقيمتها 150 ألف جنيه، وجاء فى المركز الثانى مناصفة، الكاتبة نورا ناجى، عن رواية «أطياف كاميليا»، وعمرو عزت محمود عن رواية «غرفة 304.. كيف اختبأت عن أبى العزيز 35 عاما»، الصادرتين عن دار الشروق، وقيمة جائزة كل منهما 35 ألف جنيه.



♦♦ أحمد كامل: جائزة تحمل اسم يحيى حقى أضاف لى بهجة مضاعفة

يقول أحمد محمد كامل: «أسعدنى جدا خبر وصول العمل إلى القائمة القصيرة ثم حصوله على الجائزة. هى أول جائزة أدبية أحصل عليها من خلال عمل روائى. وكونها تحمل اسم الأديب يحيى حقى أضاف لى بهجة مضاعفة، فهو يعنى لى الكثير.

ثمة شعور راودنى وقت إرسالى الرواية إلى المسابقة بأنها يمكن أن تحقق شيئا ما، وليس لهذا علاقة بثقتى فى جودة العمل بل لأنى أعتقد أن فى الحياة تدابير غريبة وسعيدة أحيانا. فأنا أذكر أن يحيى حقى، كان له الفضل فى تحسن ذائقتى الأدبية فى فترة صباى. أذكر أننى كنت فى الثانية عشرة من عمرى وكنت آنذاك أقرأ ما يصل يدى من القصص والروايات المترجمة بتصرف كى تلائم الناشئين أو من إصدارات المؤسسة العربية الحديثة. كان هذا فى بداية التسعينيات حيث لا تتوافر تكنولوجيا الاتصالات الحالية، والتى يمكن أن تتيح للمرء معرفة عناوين ومؤلفات وبالتالى تقلص من مجهود البحث ومن دور المصادفة.

لكن المصادفة أحيانا جميلة، قادتنى إلى كتاب يباع فوق أحد الأرصفة وفورا جذبنى غلافه، الذى يحمل صورة بيدق شطرنج وعنوان «لاعب الشطرنج» وهى رواية لستيفان زفايج. قرأته بادئا بدافع هوسى بلعبة الشطرنج آنذاك، ثم أعدت قراءته مرات فيما بعد أتذوق نوعا جديدا جميلا من الأدب لم آلفه من قبل. فيما بعد، حاولت الوصول إلى مؤلفات أخرى لزفايج فى العربية ولم أجد شيئا، وكانت الرواية من ترجمة أستاذ يحيى حقى مع مقدمة عذبة جميلة، وأذكر أن عدم العثور على كتاب آخر لزفايج ساقنى بديهيا إلى البحث عن يحيى حقى وكان الحصول على مؤلفاته أيسر. هناك جميل أقر به تجاه الرجل فيما يخص تحسن ذائقتى وفتح الباب لى نحو قراءة الأدب والآن أجد أن الجائزة الأدبية الأولى لى تحمل اسمه كذلك. وهكذا يتوطد اعتقادى فى ترتيبات الحياة.

وعن عوالم الرواية يقول كامل: بالنسبة لـ«جبل المجازات» فإن عالم الرواية خيالى وهناك إشارة طفيفة لزمن ما مثلما أن أسماء القرى الواردة كالمناجاة والغزالة هى لقرى مصرية موجودة بالفعل لكنى لم أنشغل كثيرا بتقديم صورة الريف المصرى قدر ما أردت صناعة خشبة مسرح تلائم أفكار العمل.

استغرقت كتابتها ما يقرب من عامين وكان هناك تخطيط زمن» وجغرافيا للأحداث. وكانت مراعاة الأزمنة من الأشياء الصعبة فى العمل لأن الحكى لم يسر فى خط زمنى واحد.

وعن ردود الفعل تجاه «جبل المجازات» قال: أبتهج برأى أى قارئ سواء أكان له ملاحظات سلبية أو إيجابية عن العمل. أن يقتطع قارئ من وقته ويمنحنى إياه لهو شىء أقدره ويستحق أن أقول له شكرا».

وحول مشاريعه الأدبية الجديدة أوضح صاحب جبل المجازات أنه انتهى بالفعل من رواية بعنوان «بندقية ليلى» وأنه يستعد حاليا لأمور التحرير والمراجعة. بالإضافة إلى أن لديه مجموعة قصصية أخرى بعنوان «جوارب عميد الأدب» وأنها حصلت على منحة تفرغ من مؤسسة مفردات وأخطط لنشرها خلال العام الحالى.



♦♦ نورا ناجى: كتبت «أطياف كاميليا» فى أجواء من كتابات يحيى حقى

نورا ناجى التى أعربت عن سعادتها البالغة بالحصول على جائزة تحمل اسم يحيى حقى تقول: خلال فترة كتابتى لأطياف كاميليا، كنت أدرس فى ورشة كتابة حميمية للأصدقاء فى طنطا، لا ندرس بالمعنى المعتاد للدراسة، كنا أقرب لمجموعة أشخاص يلتقون للحديث عن الأدب، كتابة النصوص وقراءتها، وقراءة الكتب المتعلقة بما نحبه، الكتب عن الكتابة والقراءة والنقد.

من بين هذه الكتب، قرأنا معا كتاب «فجر القصة القصيرة» ليحيى حقى، ومررنا بتاريخ الكتابة فى مصر، تعرفنا على محمود تيمور وعائشة التيمورية، محمد حسين هيكل ثم طه حسين وتوفيق الحكيم وغيرهم، كان الكتاب قصيرا مكثفا ومتتعا، وإلى جانب غزارة معلومات يحيى حقى ورؤيته وذكائه، كنت معجبة بسلاسلته ونبرة الطرافة فى كتابته، وموضوعيته وحصافته.

بعدها قرأنا معا «البوسطجى» وأنا أحب هذه النوفيلا جدا، بالتأكيد هى من أعظم الروايات القصيرة فى تاريخ الأدب، لكن ما لفتنى هو تلك الأفعال الصغيرة التى تحدث شئنا أم أبينا، ومنها قد تصل الحكاية فى النهاية إلى موت إنسان، موت لأسباب كان يمكن تفاديها لولا إنسان آخر، لا شر ولا خير، ولا أحكام ولا لوم، لكنه الإنسان دائما، هو من يفعل رغم أنه فى حقيقة الأمر؛ لا يفعل.

لكن رغم كل ذلك، لم أتوقع أن تحظى هذه الرواية التى كُتبت تحت غمامة رقيقة من كتابات يحيى حقى، أن تنال جائزته فى دورتها الأولى. أحب هذا النوع من المصادفات اللطيفة، أحب هذه العلامات فى الطريق، وأحب التأثيرات الدرامية لبعض المحطات فى الحياة.

وتضيف: كنت سعيدة أيضا لأن القائمة القصيرة ضمت روايات جميلة كنت محظوظة بقرائتها حتى من قبل الإعلان عنها، جبل المجازات لأحمد كامل، وغرفة 304 لعمرو عزت، ولون مثالى للغرق لضحى صلاح وكسوة جديدة للكعبة لمجيب الرحمن مدحت. شعرت بأن الأدب الجيد دائما ما ينتصر فى النهاية، وأن هناك من يعملون بهدوء وحب وشغف، غير مهتمين سوى بما يفعلونه، ربما مثل يحيى حقى الذى عمل دائما بإخلاص ومحبة وجدية وطرافة أيضا فظل اسمه باقيا ومحبوبا.

أنا بالتأكيد سعيدة، ليس لأن الجوائز هى غاية المنتهى فى الأدب، ولكن لأنها تقدير لما كرست حياتى لأجله، دفعة إلى الأمام، تربيتة على الظهر تخبرنى بأننى أسير فى الطريق الصحيح. وبأن على أن أستمر. نحن بشر، وكلنا نمر بلحظات من عدم التأكد، لحظات شك قد تدفعنا لبعض الأفعال غير العقلانية، كل إنسان يلزمه علامة ما، تأكيد ما، طرف ثان يخبره بأنه على حق، وبأن عليه أن يكمل طريقه.

كل اللحظات المؤلمة، كل مرة شعرت فيها بالفشل أو الإحباط، كل البكاء الذى يكبته وأنا أكتب هذه الرواية، تحول بشكل ما إلى لحظات فخر وسعادة واعتزاز. تحولت الذكريات السيئة إلى سعيدة، ربما لم يتلاش الألم، لكنه دفن عميقا فى روحى، له نبض هادئ ومشع، يشعرنى بالراحة والاطمئنان، تحول الألم إلى رمز للعمل والجهد والتفانى. وتوج فى النهاية بجائزة مهمة. هل ثمة شىء أجمل من ذلك؟



♦♦ عمرو عزت: وجود جوائز تحمل أسماء أدبائنا شىء رائع وإضافة لقيمة الجائزة

عمرو عزت أشاد باختيارات أعضاء لجنة تحكيم الجائزة، وأنها لم تحصر اختيارتها فى قوالب أدبية معينة، فجاءت الأعمال الثلاثة الفائزة يحمل كل منها أسلوبه وذائقته المختلفة وهذا أمر جدير بالتحية التى تملك تقدير لأذواق محتلفة.

وقال إن وجود جوائز تحمل أسماء أدبائنا ورموزنا الثقافية، أمثال نجيب محفوظ ويحيى حقى شىءرائع وإضافة لقيمة الجائزة.

وأضاف صاحب «غرفة 304»، أن الجوائز الأدبية فى الفترة الماضية حصرت نفسها فى عدد محدد من القوالب المنتشرة كـ«الرواية والقصة والشعر»، إلا أنها انتبهت أخيرا إلى هناك أعمال جيدة لا تندرج تحت فئة هذه التصنيفات، فبدأت بتوسيع زاوية اختيار الأعمال الأدبية والخروج من التصنيف الضيق للقوالب مثلما حدث مع جائزة ساويرس واختيارها لـ«المولودة» للكاتبة نادية كامل، وهذا الأمر فرضه وجود عدد من المؤلفات المهمة والكتاب الذين يكتبون خارج التصنيفات المنتشرة منهم: إيمان مرسال وأحمد ناجى وهيثم الوردانى وعزت القمحاوى وغيرهم.

وحول استقبال القراء لـ«غرفة 304.. كيف اختبأت من أبى العزيز 35 عاما»، يقول عزت لم أكن مشغول أثناء الكتابة بتوقعات النجاح أو عدمها، لكن عندما عرضت النص على بعض الأصدقاء من الكُتاب والقراء وجدت منهم إشاده بالموضوع وأسلوبه. جاء بعد ذلك حفاوة الاستقبال من قِبل القراء بعضهم وجدوا فى الكتاب ملامح من علاقتهم بآبائهم ومن الأجيال الأكبر منهم عمرا، والبعض الآخر وجدوا فيه تناول فلسفى ودينى وسياسى لفكرة الأبوة وتقاطعها مع أفكار أخرى، وذهب آخرين إلى أن الكتاب سيرة ذاتية ليس بالنمط المعروف من أن صاحب المذكرات رمز وشخصية لديها منجازات وتاريخ، لكن بمعنى أن يروى الكاتب تجربته المتقطعة مع هموم اجتماعية وفكرية وسياسية.

ويتابع عزت فعلت ذلك مرة أخرى مع الكتاب الثانى «كيف تتذكر أحلامك» بالإضافة إلى فكرة الأحلام، وأخذت من أجزاء السيرة مدخل لتناول موضوعات كثيرة، فالكتابة الذاتية لها شكل بسيط وخام لكنها تفتح أمام المؤلف أبواب لأساليب وأفكار أخرى يتناول خلالها التفاصيل الشخصية فى إطار أوسع، وليس مجرد حكى ذاتى كالخواطر واليوميات التى يسجلها أغلب الناس.