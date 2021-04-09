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الرئيس التونسي يزور عدد من المواقع التاريخية في القاهرة

أحمد العيسوي
نشر في: الجمعة 9 أبريل 2021 - 11:04 م | آخر تحديث: الجمعة 9 أبريل 2021 - 11:04 م

أجرى الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الجمعة، جولة سياحية بعدد من المواقع الأثرية والتاريخية في القاهرة، بصحبة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.

ونشرت صفحة رئاسة الجمهورية التونسية، صورا لزيارة "سعيد"، لجولته، موضحة أنه "اطلع على مكونات المتحف القومي للحضارة المصرية الذي تم افتتاحه مؤخرا، فضلا عن زيارة مسجد عمرو بن العاص وقلعة صلاح الدين الأيوبي".

ووصل الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى القاهرة، بعد ظهر اليوم الجمعة، وكان في استقباله الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمطار القاهرة الدولي، وتستمر الزيارة الرسمية لمدة 3 أيام، تتضمن عقد قمة مصرية تونسية غدًا السبت بقصر الاتحادية.

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