العرابي: لابد من تغيير معادلة التعامل مع إثيوبيا لتكون أكثر صرامة

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن المرحلة المقبلة من مفاوضات سد النهضة بحاجة إلى قدر كبير من الحكمة والتأني، مشيرًا إلى بدء مصر للمفاوضات بمعادلة عادلة وصادقة وهي حق الحياة مقابل الحق في التنمية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار» الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الجمعة، أن أثيوبيا نزعت من المعادلة التي قدمتها مصر الحق في التنمية وحولت الأمر إلى قدر من العداء والتسلط على كل من مصر والسودان، موضحًا أن الفترة المقبلة تتطلب أن تشرع كل من القاهرة والخرطوم في عمل دبلوماسي مشترك لشرح عدالة القضية المصرية السودانية.

وأوضح أن المجتمع الدولي لم يمارس أي دور ينم عن خطورة الموقف في منطقة القرن الأفريقية لعدم التوصل حتى الآن لاتفاق بشأن سد النهضة، لافتًا إلى أهمية توضيح حقيقة الموقف الأثيوبي المتعنت والعواقب المترتبة عليه، وكذلك بيان الموقف التشددي لكل من مصر والسودان لحصولها على حقوقها في نهر النيل.

وأشار إلى ضرورة التطرق لإعلان المبادئ المبرم عام 2015 ومعالجة بنوده التي تنص على ما سيتم عمله في حالة عدم التوصل للاتفاق بشأن الأزمة، مضيفًا أن قوة الردع المصرية السودانية لابد وأن تكون واضحة خلال الفترة المقبلة لاشعار العالم بالحاجة الملحة لإيجاد حلول جدية للقضية.

ولفت إلى ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسودان بحيث يكون مرصود من قبل دول العالم، فضلًا عن تغير معادلة التعامل مع أثيوبيا لأن تكون أكثر صرامة وحدة خلال الفترة المقبلة، ذاكرًا أن أثيوبيا تعد قوة صاعدة في أفريقيا لامتلاكها قوة بشرية وموارد طبيعية عديدة.