«خطة النواب» توصى بترشيد الإنفاق وتحقيق معايير الرقابة للحفاظ على المال العام

اللجنة تدعو لإعادة النظر فى نظام إلحاق ممثلى الوزارات بالبعثات الدبلوماسية.. والحد من التهرب الضريبى



أوصت لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الدين الفقى، بتعزيز ثقافة الترشيد عند التعامل مع أموال الدولة، فى إطار تطبيق معايير الكفاءة والفاعلية والاقتصاد.

كما أوصت فى تقريرها الذى جاء فى 472 صفحة، بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2019 ــ 2020، والمقرر أن يناقشه المجلس فى جلسته العامة غدًا الأحد، بتنمية الموارد والاستفادة من الفرص المتاحة واستيراد مستحقات الدولة، كما أوصت بتعزيز الرقابة الفعلية من أجهزة الدولة المختصة بما يضمن سيادة قيم النزاهة والشفافية وحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام وسلامة ورشادة القرارات التنفيذية.

ودعت اللجنة إلى إعادة النظر فى هيكل اختصاصات الجهات الداخلة فى الموازنة للدولة، «وحدات الجهاز الإدارى للدولة، الهيئات العامة الخدمية، وحدات الإدارة المحلية»، والتى وصل عددها إلى 648 جهة فى 30 يونيو 2020، مضيفة أن ذلك يتحقق بدمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة لتتولاها جهة واحدة فى ضوء ما تبين للجنة من وجود تكرار وتشابه فى الاختصاصات بين الجهات، منها على سبيل المثال فى مجال شئون البيئة «وزارة شئون البيئة، وجهاز شئون البيئة»، وفى مجال الهجرة «وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة الخارجية»، وفى مجال البحث العلمى «المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى من ناحية»، وفى مجال التعاون الدولى «وزارة التعاون الدولى، ووزارة الخارجية».

وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالاعتماد كليًا عند طلب الدراسات والبحوث الاستشارية التى تحتاجها الجهات الداخلة للموازنة العامة للدولة على المراكز والمعاهد الحكومية التى تباشر أنشطة بحثية، وعدم اللجوء إلى غيرها من مراكز غير وطنية إلا فى أضيق الحدود.

كما أكدت ضرورة إعادة النظر فى مدى الحاجة إلى نظام إلحاق ممثلى العديد من الوزارات فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج والمردود العائد على الدولة من هذا التمثيل، فى ضوء توجيه الاعتمادات المالية لهذا التمثيل بالعملة الصعبة، فى ضوء إمكانية مباشرة أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية مهام عدد من الممثلين.

وطالبت بإعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر بحيث يشمل جميع من يحصل على أجر من خزانة الدولة، أيا كانت الوظيفة التى يشغلها وأيا كانت السلطة التى تتبعها الجهة التى يعمل بها، وذلك فى ضوء خروج العديد من الجهات التى شملتها المادة الأولى من عباءة القانون نتيجة لوجود ثغرات لفظية بها أدت إلى عدم تحقيق القانون للأهداف التى صدر من أجلها.

كما أكدت ضرورة إعادة النظر فى نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة، وبما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند عملية الاستعانة، وأن تكون فى أضيق الحدود فى ظل تزايد أعداد المستشارين والخبراء فى بعض الوزارات، والتى وصلت حسب البيان المقدم إلى اللجنة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى أحدها إلى 54 خبيرا ومستشارا.

ورأت اللجنة اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية والاقتصادية جميع الإجراءات التى تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العينى والزمنى أولًا بأول، كما أوصت بتنمية الموارد كبديل عن مفهوم زيادة الإيرادات، مع حصر الأصول غير المستغلة من مبان وأراض تملكها الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، للوقوف على حقيقتها واتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة بشأنها لتحقيق أقصى عائد يمكن منها أن يضاف إلى خزانة الدولة.

وأوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات للحد من التهرب الضريبى، لمواجهة أضراره على الأمن القومى والاجتماعى للدولة، وأوصت بالعمل على تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبى بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواجهة زيادة الدين الخارجى الحكومى بصفة خاصة، من خلال تنشيط حصيلة الصادرات من السلع والخدمات.