أشاد شريف البكري المدير الفني لمنتخب مصر لسلاح السيف بتحقيق ميدالية فضية لمحمد ياسين في الفردي لسلاح سيف المبارزة وبرونزية الفرق لسلاح السيف ببطولة العالم للسلاح شباب، والتي أقيمت بمجمع حمدان الرياضي بمدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من ٢ حتى ١٠ أبريل الجاري.

وقال البكري: "سلاح السيف في خلال هذا الموسم حقق نتائج قوية على مستوى الناشئين والشباب وتوجنا بميدالية ذهبية للفردي والفرق بكأس العالم بأوزبكستان وفي الشباب ببلغاريا حققنا برونزية الفردي والفرق، والخطة التي وضعناها أننا دائما نلعب على الفرق وليس الفردي ونركز على ذلك".

وأضاف: "هدفنا من بداية بطولة العالم بدبي هو الحفاظ على لقبنا والتتويج بالذهبية لكن لم يحالفنا الحظ وحققنا برونزية الفرق لكن نظل المصنف الأول عالميا وبفارق كبير عن المركز الثاني ، ولعبنا بشكل قوي في البطولة وخسرنا أمام رومانيا في نصف النهائي بسبب عدم التوفيق بنتيجة 45-39 وهو أمر وارد أن يحدث في الرياضة ".

وتابع: "درسنا كل المنتخبات وكنا نريد الصعود للنهائي والتغلب على إيطاليا التي درسناها جيدا لكن لم نتأهل وحققنا البرونزية وهي ميدالية تاريخية وأشكر اللاعبين وأنا فخور بهم لأن كان لديهم الإصرار ولعبوا بشكل قوي في يوم الفرق ونافسوا على الذهب في بطولة هي الأقوى من البطولة الماضية من حيث عدد الدول المشاركة ".

وواصل عن نتائج السلاح المصري في الفترة الأخيرة: "أداء السلاح المصري خير دليل من بعد أولمبياد طوكيو وننافس في 3 أسلحة وهذا يدل على أننا نسير في الطريق الصحيح ووجود المصنفين على العالم هو نجاح للمنظومة ، وأننا ننافس دول العالم في بعض الأسلحة".

وعن بطولة العالم المقبلة للكبار في مصر المقرر لها يوليو ، قال :"نعمل على هذه البطولة منذ فترة وكان لدينا هدفين مطلع العام الجاري هو بطولة العالم للناشئين والشباب وبطولة العالم للكبار بمصر، ومنتخب سلاح السيف يحتل المركز السادس عالميا الآن بفارق 3 نقاط عن الخامس وذلك بعد احتلال المركز الخامس بأولمبياد طوكيو، ونحن نسير بقوة نحو تحقيق هدفنا الكبير في بطولة العالم بمصر ونعد أننا سنقدم أفضل أداء على أرض مصر ونتمنى دعم جميع اللاعبين من الجماهير".

وأتم : "هدفنا منذ أولمبياد طوكيو هو تحقيق حلم المصريين في أولمبياد باريس ونسعى لذلك بمجهود كبير".