 العراق.. مقتل جنديين إثر هجوم لـ داعش على حاجز عسكري - بوابة الشروق
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العراق.. مقتل جنديين إثر هجوم لـ داعش على حاجز عسكري

أحمد علاء
نشر في: السبت 9 أبريل 2022 - 12:14 م | آخر تحديث: السبت 9 أبريل 2022 - 12:14 م

أفاد مصدر عسكري عراقي، اليوم السبت، بأن جنديين قتلا، في هجوم شنه مسلحون من تنظيم داعش استهدف حاجزًا عسكريًّا في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وقالت تقارير إعلامية، إن عناصر من داعش هاجموا بالأسلحة الرشاشة حاجزا عسكريا بالقرب من قضاء هيت غربي الانبار، ما أوقع قتيلين واثنين من الجرحى.

وجاء الهجوم بعد تعرض المنطقة إلى عاصفة ترابية كثيفة، حيث استغل عناصر التنظيم انعدام الرؤية.

وكان تنظيم داعش قد سيطر على نحو ثلث مساحة العراق صيف 2014، قبل أن تعلن بغداد استعادة كامل أراضي الدولة في 2017، لكن خلايا نائمة للتنظيم ما زالت تنتشر في مناطق واسعة وتنفذ هجمات في البلاد.

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